Политолог допустил завершение войны США с Ираном 9 апреля на условиях Тегерана

США могут завершить военный конфликт с Ираном 9 апреля, но только на условиях Тегерана, который благодаря блокировке Ормузского пролива и росту цен на топливо получил дипломатическое преимущество. Об этом NEWS.ru заявил эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, Иран полностью выдержал натиск Израиля и США. Блокировка пролива ударила по экономике Запада, резко подняв цены на нефть, и теперь американский лидер Дональд Трамп вынужден говорить о дипломатии.

«В этом отношении Иран имеет преимущество. Заговорив о мире и переговорах, Трамп признал, что США не добились результатов», — пояснил политолог.

Он считает, что мир в принципе возможен, но с позиции Ирана. Главной темой переговоров станет разблокировка Ормузского пролива и стабилизация энергорынка. При этом, по его оценке, Вашингтон в этом конфликте выглядит крайне неуверенно.