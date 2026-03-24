Политолог допустил завершение войны США с Ираном 9 апреля на условиях Тегерана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina
США могут завершить военный конфликт с Ираном 9 апреля, но только на условиях Тегерана, который благодаря блокировке Ормузского пролива и росту цен на топливо получил дипломатическое преимущество. Об этом NEWS.ru заявил эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
По его словам, Иран полностью выдержал натиск Израиля и США. Блокировка пролива ударила по экономике Запада, резко подняв цены на нефть, и теперь американский лидер Дональд Трамп вынужден говорить о дипломатии.
«В этом отношении Иран имеет преимущество. Заговорив о мире и переговорах, Трамп признал, что США не добились результатов», — пояснил политолог.
Он считает, что мир в принципе возможен, но с позиции Ирана. Главной темой переговоров станет разблокировка Ормузского пролива и стабилизация энергорынка. При этом, по его оценке, Вашингтон в этом конфликте выглядит крайне неуверенно.
Осталось лишь выяснить, настолько ли слаб в этом конфликте Вашингтон, чтобы принять условия руководства Ирана. Ранее в Тегеране заявили, что война завершится тогда, когда США компенсируют весь нанесённый ущерб, снимут все санкции и дадут гарантию не вмешиваться более во внутренние дела Ирана. При этом сейчас Белый дом рассматривает 9 апреля в качестве даты окончания боевых действий.
