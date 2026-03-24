24 марта, 09:50

Песков: Реального состояния дел в отношениях США и Ирана не знает никто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Поступающие из Вашингтона и Тегерана заявления о переговорах противоречивы, поэтому реального состояния дел в настоящий момент не знает никто. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно — так же, как и вы — фиксируем целый набор противоречивых заявлений со всех сторон. Одни противоречат другим. И как там с этим обстоят дела на самом деле, мы не знаем», — сказал представитель Кремля.

Песков: Иран оставался открыт к переговорам с США до самого удара

Ранее Кремль выразил беспокойство из-за возможного расширения войны в Иране на Каспий. Москва восприняла бы подобное развитие событий «чрезвычайно негативно».

Напомним, 23 марта Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты провели с Ираном конструктивные переговоры и достигли взаимопонимания по ряду вопросов. Также республиканец на пять дней отозвал свой ультиматум о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в случае отказа открыть Ормузский пролив. В Тегеране, однако, опровергли информацию о прямых контактах с Вашингтоном.

Александр Юнашев
