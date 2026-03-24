Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 09:41

Кремль выразил беспокойство из-за возможного расширения войны в Иране на Каспий

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность России по поводу потенциального распространения ближневосточного конфликта на Каспий. Он подчеркнул, что Москва восприняла бы подобное развитие событий «чрезвычайно негативно».

Новый верховный лидер Ирана дал добро на переговоры с США
Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
