Кремль выразил беспокойство из-за возможного расширения войны в Иране на Каспий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность России по поводу потенциального распространения ближневосточного конфликта на Каспий. Он подчеркнул, что Москва восприняла бы подобное развитие событий «чрезвычайно негативно».

Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.