Новый верховный лидер Ирана дал добро на переговоры с США
Моджтаба Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Iran Military Monitor (from X)
Израильское издание Ynet, ссылаясь на источники, сообщает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Эту информацию спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу передал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«Я здесь после получения согласия и благословения от Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно быстрее разрешить данный вопрос», — заявил Аракчи.
Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.
