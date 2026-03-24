Новый верховный лидер Ирана дал добро на переговоры с США

Израильское издание Ynet, ссылаясь на источники, сообщает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Эту информацию спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу передал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Я здесь после получения согласия и благословения от Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно быстрее разрешить данный вопрос», — заявил Аракчи.

Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.