24 марта, 09:34

Новый верховный лидер Ирана дал добро на переговоры с США

Моджтаба Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Iran Military Monitor (from X)

Израильское издание Ynet, ссылаясь на источники, сообщает, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Эту информацию спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу передал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Я здесь после получения согласия и благословения от Моджтабы Хаменеи, чтобы как можно быстрее разрешить данный вопрос», — заявил Аракчи.

Знакомые лица: Стали известны имена переговорщиков от США и Ирана
Знакомые лица: Стали известны имена переговорщиков от США и Ирана

Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Наталья Демьянова
