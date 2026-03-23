Знакомые лица: Стали известны имена переговорщиков от США и Ирана

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вели переговоры с Ираном. Об этом заявил глава Белого дома.

«У нас были очень серьезные переговоры. И господин Уиткофф, и господин Кушнер провели их», — сказал политик журналистам.

Вместе с тем израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что контакты с американской стороной ведёт председатель иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф.

64-летний Галибаф — фигура не новая в политической элите республики. В начале 2000-х он руководил иранской полицией, затем занимал кресло мэра Тегерана, переизбираясь на этот пост дважды. Политик дважды баллотировался в президенты: впервые — в 2005-м, а в 2013-м финишировал вторым. С 2020 года он возглавляет парламент страны.

Напомним, Дональд Трамп ранее сегодня сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Ираном, в связи с чем он якобы решил приостановить нанесение ударов на пять дней. Тегеран эти сведения опроверг, заявив, что никаких контактов не осуществлялось. МИД Ирана полагает, что американский президент просто решил выиграть время и повлиять на рынок энергоресурсов, который лихорадит в связи с событиями на Ближнем Востоке.