Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 15:07

Трамп выдвинул новое условие Ирану: Хотят забрать весь обогащённый уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае соглашения с Ираном Вашингтон сам заберёт иранский обогащённый уран. Это прозвучало на фоне его заявлений о «серьёзном прогрессе» в контактах с Тегераном.

По словам Трампа, сделать это для американской стороны будет «очень легко». При этом он не раскрыл, каким именно должен быть механизм такой передачи и на каких условиях может быть оформлена будущая сделка.

Переговоры Шрёдингера: Вован и Лексус открестились от «розыгрыша» Трампа после его странных заявлений об Иране
США и Израиль продолжают операцию, начатую 28 февраля, а сам конфликт уже затронул не только военные, но и энергетические объекты региона. Ранее Трамп также говорил, что у США и Ирана появились «основные точки согласия». Одновременно Тегеран публично отрицал наличие прямых или косвенных переговоров с американской стороной. На этом фоне вопрос о судьбе иранского обогащённого урана становится одной из ключевых тем потенциальной сделки. Именно ядерная программа Ирана Вашингтон называет главным условием урегулирования.

Тема иранского урана уже давно остаётся центральной в спорах вокруг ядерной программы республики. По данным AP, сейчас речь идёт примерно о 970 фунтах обогащённого урана, и в США открыто обсуждают, кто и как должен установить контроль над этим запасом в случае соглашения или силового сценария.

Трамп анонсировал встречу с представителями Ирана: Они хотят заключить сделку
BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar