Трамп выдвинул новое условие Ирану: Хотят забрать весь обогащённый уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае соглашения с Ираном Вашингтон сам заберёт иранский обогащённый уран. Это прозвучало на фоне его заявлений о «серьёзном прогрессе» в контактах с Тегераном.

По словам Трампа, сделать это для американской стороны будет «очень легко». При этом он не раскрыл, каким именно должен быть механизм такой передачи и на каких условиях может быть оформлена будущая сделка.

США и Израиль продолжают операцию, начатую 28 февраля, а сам конфликт уже затронул не только военные, но и энергетические объекты региона. Ранее Трамп также говорил, что у США и Ирана появились «основные точки согласия». Одновременно Тегеран публично отрицал наличие прямых или косвенных переговоров с американской стороной. На этом фоне вопрос о судьбе иранского обогащённого урана становится одной из ключевых тем потенциальной сделки. Именно ядерная программа Ирана Вашингтон называет главным условием урегулирования.

Тема иранского урана уже давно остаётся центральной в спорах вокруг ядерной программы республики. По данным AP, сейчас речь идёт примерно о 970 фунтах обогащённого урана, и в США открыто обсуждают, кто и как должен установить контроль над этим запасом в случае соглашения или силового сценария.