В Кремле указали на противоречивость заявлений о переговорах по Ирану
Кремль внимательно отслеживает противоречивые заявления, касающиеся иранских переговоров, и выражает надежду на скорейшее разрешение ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песокв. Его комментарий прозвучал в контексте информации о пятидневной отсрочке ударов США по иранской энергетической инфраструктуре, приказанной Дональдом Трампом.
«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло», — приводит ТАСС слова Пескова.
Напомним, Трамп сегодня сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения не подтвердили заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.
