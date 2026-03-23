Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 14:35

В Кремле указали на противоречивость заявлений о переговорах по Ирану

Обложка © Life.ru

Кремль внимательно отслеживает противоречивые заявления, касающиеся иранских переговоров, и выражает надежду на скорейшее разрешение ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песокв. Его комментарий прозвучал в контексте информации о пятидневной отсрочке ударов США по иранской энергетической инфраструктуре, приказанной Дональдом Трампом.

«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло», — приводит ТАСС слова Пескова.

Трамп анонсировал встречу с представителями Ирана: Они хотят заключить сделку
Напомним, Трамп сегодня сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения не подтвердили заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.

Наталья Демьянова
