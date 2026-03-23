Трамп анонсировал встречу с представителями Ирана: Они хотят заключить сделку

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока контакты с Ираном ограничиваются телефонными звонками, но уже в ближайшее время стороны планируют перейти к очным переговорам. Своё заявление американский лидер сделал перед вылетом из Флориды в Теннесси. Он отметил, что организация личной встречи сопряжена с определёнными сложностями.

По словам главы Белого дома, основной проблемой остается выбор нейтральной площадки и логистика. Он подчеркнул, что убедить иранскую сторону выехать для переговоров непросто.

Трамп также выразил уверенность во взаимной заинтересованности сторон в достижении компромисса. «Они очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотели бы», — заявил политик.

Ожидается, что возможная встреча станет следующим шагом после серии телефонных переговоров. Детали предстоящих контактов пока не раскрываются.

Напомним, Дональд Трамп сегодня сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения не подтвердили заявив, что никакого общения не было. В Тегеране полагают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.