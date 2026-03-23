СМИ раскрыли место возможных переговоров США и Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo
Посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде, сообщили источники Axios. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Возможное участие также вице-президента США Джей Ди Вэнса. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан, а министры иностранных дел этих стран обсуждали ситуацию с Уиткоффом и иранским министром Аббасом Арагчи.
Ранее сообщалсоь, что Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего, как утверждается, принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения опровергли, заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.
