23 марта, 17:07

СМИ раскрыли место возможных переговоров США и Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде, сообщили источники Axios. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Возможное участие также вице-президента США Джей Ди Вэнса. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан, а министры иностранных дел этих стран обсуждали ситуацию с Уиткоффом и иранским министром Аббасом Арагчи.

Tasnim: Иран в ближайшие дни намерен преподнести Трампу «несколько сюрпризов»
Tasnim: Иран в ближайшие дни намерен преподнести Трампу «несколько сюрпризов»

Ранее сообщалсоь, что Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего, как утверждается, принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения опровергли, заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Полина Никифорова
