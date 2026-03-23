СМИ раскрыли место возможных переговоров США и Ирана

Посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде, сообщили источники Axios. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Возможное участие также вице-президента США Джей Ди Вэнса. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан, а министры иностранных дел этих стран обсуждали ситуацию с Уиткоффом и иранским министром Аббасом Арагчи.