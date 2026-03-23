Tasnim: Иран в ближайшие дни намерен преподнести Трампу «несколько сюрпризов»

Иран подготовил для президента США Дональда Трампа несколько «сюрпризов», которые будут раскрыты в ближайшие ди. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

«Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть», — сказал собеседник агенства.

В Тегеране также назвали пустыми прежние обещания американского лидера, намекая на готовность к неожиданным действиям в ближайшем будущем.

Напомним, что заявление Дональда Трампа о временной приостановке ударов по иранской энергетической инфраструктуре вызвало резонанс в мировых СМИ и мгновенно отразилось на рынках. Однако в самом Иране эту версию опровергли. Власти республики заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не было, а слова Трампа назвали попыткой повлиять на рынок и выиграть время для дальнейших действий.