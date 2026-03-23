Иран уничтожил элементы американской системы Patriot на авиабазе в Бахрейне

Иран уничтожил элементы американской системы ПВО Patriot на авиабазе США в Бахрейне. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, спутниковые снимки показали повреждения нескольких пусковых установок и укрепленных укрытий. Удар снизил эффективность системы перехвата американской стороны. Теперь для отражения одной иранской баллистической ракеты США используют три противоракеты Patriot вместо двух, пытаясь компенсировать сниженные шансы на перехват.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае соглашения с Ираном Вашингтон сам заберёт иранский обогащённый уран. Это прозвучало на фоне его заявлений о «серьёзном прогрессе» в контактах с Тегераном.