Песков: Иран оставался открыт к переговорам с США до самого удара
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на позицию Тегерана в отношениях с Вашингтоном. Иран неоднократно демонстрировал готовность к диалогу.
По словам пресс-секретаря президента России, иранская сторона подтверждала открытость на практике. Переговоры активно продвигались вплоть до начала боевых действий.
Тегеран сохранял готовность к продолжению контактов до самого момента первого удара. Это происходило несмотря на растущую напряжённость.
Представитель Кремля подчеркнул, что процесс шёл достаточно успешно. Об этом известно не только в Москве, но и во всём мире.
Песков напомнил эти факты на брифинге. Его слова стали реакцией на последние события вокруг Ирана.
Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Эту информацию спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу передал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
