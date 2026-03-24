Песков: Иран оставался открыт к переговорам с США до самого удара

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на позицию Тегерана в отношениях с Вашингтоном. Иран неоднократно демонстрировал готовность к диалогу.

По словам пресс-секретаря президента России, иранская сторона подтверждала открытость на практике. Переговоры активно продвигались вплоть до начала боевых действий.

Тегеран сохранял готовность к продолжению контактов до самого момента первого удара. Это происходило несмотря на растущую напряжённость.

Представитель Кремля подчеркнул, что процесс шёл достаточно успешно. Об этом известно не только в Москве, но и во всём мире.

Песков напомнил эти факты на брифинге. Его слова стали реакцией на последние события вокруг Ирана.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США. Эту информацию спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу передал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.