Советник лидера Ирана назвал условия завершения конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке не завершится без выполнения ряда ключевых условий. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи.

По его словам, противостояние будет продолжаться до тех пор, пока Вашингтон не компенсирует нанесённый ущерб. Также Тегеран требует полной отмены экономических ограничений. Ещё одним условием он назвал предоставление гарантий невмешательства во внутренние дела страны. Без этого, как отметил Резаи, говорить о завершении конфликта невозможно.

«Это решение нашей нации, нашего лидера и наших вооружённых сил», — заключил он.

Ранее сообщалось о серии иранских ракетных ударов по объектам в регионе. Атаки затронули район Димоны, город Эйлат, а также ряд американских баз. Удары стали частью очередной волны операций, проведённых в ночное время.