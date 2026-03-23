КСИР атаковал военные базы США на Ближнем Востоке после заявлений Трампа

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по военным базам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке после слов американского лидера Дональда Трампа о временном запрете на атаки на энергообъекты Ирана. Об этом сообщает IRNA.

«Успешно была проведена 77-я волна операции «Правдивое обещание — 4» против целей сионистского врага в северной, центральной и южной частях оккупированных территорий, а также против баз армии США, в том числе Али ас-Салем, Аль-Хардж и Аль-Дафра», — заявили в КСИР.

Напомним, Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись очень удачные переговоры. В связи с этим он дал распоряжение отложить на пять дней все удары, которые планировалось нанести по энергетической инфраструктуре Ирана. Ключевым условием для сохранения режима прекращения огня станет успешное продолжение переговорного процесса на текущей неделе.