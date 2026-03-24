Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 02:25

КСИР сообщил о ракетном ударе по Димоне, Эйлату и военным базам США в регионе

Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении ракетных ударов по району Димоны, рядом с которым расположен основной ядерный объект Израиля, по городу Эйлат, а также по ряду военных баз США в регионе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

«В ходе 78-й волны ракетных ударов, проведённой сегодня ночью, были атакованы цели в Димоне к северу от Тель-Авива, Эйлате, а также некоторые базы американской армии в регионе», — следует из заявления.

По данным КСИР, в результате атак намеченные объекты «были точно поражены многозарядными ракетами и беспилотниками». Какие именно объекты стали целями иранских ракет и БПЛА, в заявлении не уточняется.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по военным базам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке после слов американского лидера Дональда Трампа о временном запрете на атаки на энергообъекты Ирана. По данным КСИР, успешно была проведена 77-я волна операции «Правдивое обещание — 4» против целей сионистского врага в северной, центральной и южной частях оккупированных территорий, а также против баз армии США, в том числе Али ас-Салем, Аль-Хардж и Аль-Дафра.

