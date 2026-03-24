Армия Израиля заявила о захвате членов «Хезболлах» на юге Ливана

Армия обороны Израиля сообщила о захвате в плен нескольких участников вооружённых отрядов шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По данным военных, задержание произошло в ходе рейда, направленного на поиск оружия шиитских формирований. Израильские военные выявили группу вооружённых лиц, оборудовавших позицию для ведения противотанкового огня. В армии утверждают, что члены «Хезболлах» сами сдались в плен.

Задержанные уже перевезены на территорию Израиля для допроса. При них обнаружено большое количество оружия и военного снаряжения.

Ранее ОАЭ обезвредили группировку, связанную с ливанской «Хезболлах» и Ираном. По данным ведомства, силовые структуры провели операцию и задержали участников сети. В опубликованных материалах указывается, что фигурантов подозревают в отмывании средств и действиях, направленных на подрыв экономики.