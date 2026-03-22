22 марта, 13:19

Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» на юге Ливана

Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla

Израильские военные ликвидировали в Ливане командира сил специального назначения отрядов «Радван», действующих в составе шиитской организации «Хезболлах». Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По данным военных, удар нанесла израильская авиация на юге Ливана. Погиб Абу Халиль Барджи, который долгие годы был командиром в составе сил «Радван» и недавно стал командующим спецназом. Вместе с ним уничтожены ещё два участника военных отрядов «Хезболлах».

Израиль уничтожил подземный склад с ракетами «Хезболлы» в столице Ливана

Ранее ЦАХАЛ вывела из строя ключевой энергообъект на юге Ливана — удар пришёлся на электроподстанцию в Султании, после чего она полностью утратила работоспособность. Разрушены все ячейки распределительных линий, повреждён один силовой трансформатор, пострадали помещения с системами управления и защиты. В итоге город Бинт-Джубайль и окрестные сёла остались без света.

Новости, хроника и главное о войне на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Александра Мышляева
