Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» на юге Ливана
Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla
Израильские военные ликвидировали в Ливане командира сил специального назначения отрядов «Радван», действующих в составе шиитской организации «Хезболлах». Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По данным военных, удар нанесла израильская авиация на юге Ливана. Погиб Абу Халиль Барджи, который долгие годы был командиром в составе сил «Радван» и недавно стал командующим спецназом. Вместе с ним уничтожены ещё два участника военных отрядов «Хезболлах».
Ранее ЦАХАЛ вывела из строя ключевой энергообъект на юге Ливана — удар пришёлся на электроподстанцию в Султании, после чего она полностью утратила работоспособность. Разрушены все ячейки распределительных линий, повреждён один силовой трансформатор, пострадали помещения с системами управления и защиты. В итоге город Бинт-Джубайль и окрестные сёла остались без света.
