Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 23:10

ЦАХАЛ атаковала электроподстанцию на юге Ливана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Армия Израиля на фоне войны с «Хезболлой» нанесла удар по ключевой электроподстанции в Султании на юге Ливана, что привело к её полной неработоспособности. Об этом сообщила государственная энергокомпания.

По предварительным данным, разрушены все ячейки распределительных линий, повреждён один силовой трансформатор, а также пострадали помещения для управления и систем защиты. Электроснабжение Бинт-Джубайля и близлежащих населённых пунктов оказалось полностью отключено.

В ООН призвали расследовать израильскую атаку на журналистов RT в Ливане

Ранее на юге Ливана в ходе атаки ВВС Израиля пострадали представители съемочной группы телеканала RT. Глава бюро Стив Суини и его оператор получили ранения в ходе инцидента. По словам пострадавших, военный самолёт выпустил ракету по их транспортному средству в момент проезда через мост неподалеку от армейской базы.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Ливан
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar