ЦАХАЛ атаковала электроподстанцию на юге Ливана

Армия Израиля на фоне войны с «Хезболлой» нанесла удар по ключевой электроподстанции в Султании на юге Ливана, что привело к её полной неработоспособности. Об этом сообщила государственная энергокомпания.

По предварительным данным, разрушены все ячейки распределительных линий, повреждён один силовой трансформатор, а также пострадали помещения для управления и систем защиты. Электроснабжение Бинт-Джубайля и близлежащих населённых пунктов оказалось полностью отключено.

Ранее на юге Ливана в ходе атаки ВВС Израиля пострадали представители съемочной группы телеканала RT. Глава бюро Стив Суини и его оператор получили ранения в ходе инцидента. По словам пострадавших, военный самолёт выпустил ракету по их транспортному средству в момент проезда через мост неподалеку от армейской базы.