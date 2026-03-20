20 марта, 00:15

В ОАЭ заявили о ликвидации группы, связанной с «Хезболлах» и Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

ОАЭ обезвредили группировку, связанную с ливанской «Хезболлах» и Ираном. Об этом сообщило агентство WAM со ссылкой на Аппарат государственной безопасности.

«Аппарат государственной безопасности ликвидировал группировку, связанную с «Хезболлах» и Ираном и арестовал её участников», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, силовые структуры провели операцию и задержали участников сети. В опубликованных материалах указывается, что фигурантов подозревают в отмывании средств и действиях, направленных на подрыв экономики.

Ранее лидеры стран Европейского союза на прошедшем саммите не приняли решения об оказании военной помощи Соединённым Штатам в их конфликте с Ираном. Единственным решением, зафиксированным в документе, стал призыв к наращиванию корабельного состава в рамках уже существующих операций Atalanta (у побережья Сомали) и Aspides (в Красном море). При этом вопрос о возможном распространении их деятельности на акваторию Ормузского пролива, ранее обсуждавшийся дипломатической службой ЕС, даже не рассматривался.

Антон Голыбин
