Ynet пролил свет на дату окончания войны с Ираном, объявленную США
Американская администрация ожидает, что конфликт с Ираном будет урегулирован к 9 апреля. Именно этот срок рассматривается как ориентир для окончания войны, сообщает Ynet со ссылкой на источник.
Собеседник издания сообщил, что у Вашингтона есть три недели, чтобы одновременно вести боевые действия и вести переговоры. По его информации, контакты между США и Ираном могут состояться уже на этой неделе в Пакистане. Этот срок также связан с зарубежными планами Дональда Трампа: Белый дом стремится урегулировать конфликт до возможной поездки президента США в Израиль на празднование Дня независимости (21-22 апреля), где ожидается вручение ему Премии Израиля.
Ранее Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего, как утверждается, принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения опровергли, заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.
