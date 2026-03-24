Лавров назвал события на Ближнем Востоке и в Латинской Америке драматическими

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьёзных и драматических событиях, происходящих в последние месяцы на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Об этом он сообщил, выступая на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

«За последние месяцы и недели мы стали живыми свидетелями очень драматичных событий и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке», — сказал Лавров.

Ранее Лавров выступил с критикой в адрес руководства МАГАТЭ, оценивая его реакцию на ситуацию вокруг Ирана. По его мнению, действия агентства не соответствуют уровню угроз, связанных с ядерной безопасностью на фоне ударов США и Израиля.