Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 09:59

Лавров жёстко прошёлся по МАГАТЭ из-за Ирана и угроз ядерной безопасности

Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал руководство МАГАТЭ за реакцию на ситуацию вокруг Ирана. По его словам, агентство неадекватно отвечает на угрозы ядерной безопасности, которые возникли на фоне американо-израильских ударов.

С таким заявлением министр выступил на заседании попечительского совета Фонда Горчакова. Лавров дал понять, что Москва считает позицию международного агентства слишком мягкой на фоне рисков для ядерной инфраструктуры региона.

Ранее российская сторона уже предупреждала о возможных последствиях ударов по объектам Ирана, находящимся под международным контролем. В частности, Лавров говорил, что такие атаки создают реальные риски ядерного инцидента и «играют с огнём».

На фоне продолжающегося конфликта тема безопасности иранских ядерных объектов стала одной из ключевых. Иран ранее требовал созыва экстренного заседания совета управляющих МАГАТЭ, настаивая, что действия США и Израиля угрожают его мирной ядерной программе.

МАГАТЭ — международное агентство по атомной энергии, которое следит за ядерной безопасностью и соблюдением режимов нераспространения. После ударов по объектам Ирана Москва не раз подчёркивала, что ждёт от агентства более жёсткой и однозначной реакции, особенно с учётом того, что часть инфраструктуры находится под международным надзором.

Марина Фещенко
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Сергей Лавров
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar