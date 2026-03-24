У арабских стран нет хорошего выхода из конфликта с Ираном, заявил политолог

Саудовская Аравия и ОАЭ оказались на грани вступления в войну с Ираном. Эр-Рияд открыл свои базы для США, а Абу-Даби закрыл иранские учреждения и может направить войска на передовую. Конфликт на Ближнем Востоке сейчас попросту не имеет благоприятных исходов для арабских монархий, заявил «Ридусу» востоковед Андрей Зелтынь.

Эти страны хотят скорейшего прекращения огня, но вынуждены реагировать. Саудовцы согласились предоставить базу, ОАЭ ликвидировали финансовую инфраструктуру Ирана. При этом они опасаются непредсказуемости президента США Дональда Трампа, ведь если они ввяжутся в конфликт, а Штаты внезапно объявят о победе, арабы останутся один на один с Тегераном.

«Последние заявления Трампа противоречат друг другу. Они в основном направлены на успокоение нефтяного рынка. Это попытка снизить цены. С другой стороны, жёсткие заявления КСИР наводят на мысль, что в Тегеране царит хаос из-за безумного количества ударов по инфраструктуре Ирана», — отметил собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что Саудовская Аравия и ОАЭ решают вопрос о возможном вступлении в войну против Ирана. При этом всем им не нравится, что Соединённые Штаты принимают решения в рамках конфликта самостоятельно, не советуясь ни с кем.