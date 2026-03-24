Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают вступление в войну на Ближнем Востоке

К боевым действиям против Ирана могут присоединиться Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Терпение Саудовской Аравии не безгранично», — заявил глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

В Эр-Рияде рассматривается вариант участия в ударах по Ирану. Решение, как утверждается, может принять наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Также сообщается, что Саудовская Аравия уже предоставила американским военным доступ к своей авиабазе имени короля Фахда. Это, по оценкам собеседников, может свидетельствовать о сближении позиций в вопросах безопасности.

В ОАЭ утверждается, выступают против любых договорённостей, которые не предполагают ослабления военного потенциала Ирана. Кроме того, в Эмиратах уже принимаются меры в отношении иранских объектов: были закрыты отдельные учреждения, связанные с Ираном, а также рассматриваются ограничения в отношении активов.

Собеседники отмечают, что ряд стран региона демонстрируют схожую позицию в отношении Тегерана. При этом они выражают недовольство отсутствием влияния на решения США в рамках текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке возможно только при выполнении ряда условий. Тегеран настаивает на компенсации ущерба со стороны США, полной отмене экономических ограничений и гарантиях невмешательства во внутренние дела страны.