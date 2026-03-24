24 марта, 07:16

Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают вступление в войну на Ближнем Востоке

Обложка © ChatGPT / Life.ru

К боевым действиям против Ирана могут присоединиться Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Терпение Саудовской Аравии не безгранично», — заявил глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

В Эр-Рияде рассматривается вариант участия в ударах по Ирану. Решение, как утверждается, может принять наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Также сообщается, что Саудовская Аравия уже предоставила американским военным доступ к своей авиабазе имени короля Фахда. Это, по оценкам собеседников, может свидетельствовать о сближении позиций в вопросах безопасности.

В ОАЭ утверждается, выступают против любых договорённостей, которые не предполагают ослабления военного потенциала Ирана. Кроме того, в Эмиратах уже принимаются меры в отношении иранских объектов: были закрыты отдельные учреждения, связанные с Ираном, а также рассматриваются ограничения в отношении активов.

Собеседники отмечают, что ряд стран региона демонстрируют схожую позицию в отношении Тегерана. При этом они выражают недовольство отсутствием влияния на решения США в рамках текущей ситуации.

Командир шиитского ополчения погиб в результате авиаудара на западе Ирака
Ранее сообщалось, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке возможно только при выполнении ряда условий. Тегеран настаивает на компенсации ущерба со стороны США, полной отмене экономических ограничений и гарантиях невмешательства во внутренние дела страны.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
