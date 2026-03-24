Командир шиитского ополчения погиб в результате авиаудара на западе Ирака

Командир шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Саад Дауаи погиб при авиаударе на западе Ирака. Удар нанесли близ города Эль-Хаббания в провинции Анбар. Об этом сообщили представители ополчения, данные приводит портал Shafaq News.

По информации источников, удар пришёлся по штабу командования. Вместе с командиром погибли его сторонники. Ополчение возложило ответственность за атаку на США.

«Командир «Аль-Хашд аш-Шааби» в провинции Анбар Саад Дауаи и ещё несколько его сторонников были убиты в результате атаки США по штабу командования», — говорится в сообщении.

В ополчении заявили, что политическим силам Ирака необходимо сформировать чёткую позицию по вопросам суверенитета. По данным СМИ, число погибших может достигать не менее шести человек.

Ранее Соединённые Штаты и Израиль совершили удары по объектам газовой инфраструктуры на юго-западе и в центральной части Ирана. Под атаку, как сообщается, попали газораспределительная станция в провинции Исфахан, а также газопровод, ведущий к электростанции в городе Хорремшехр, расположенном на границе с Ираком. В результате ударов был нанесён материальный ущерб как самой газовой инфраструктуре, так и расположенным поблизости жилым домам.