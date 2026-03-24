Fars сообщает о новых ударах США и Израиля по газовой инфраструктуре Ирана

Соединённые Штаты и Израиль совершили удары по объектам газовой инфраструктуры на юго-западе и в центральной части Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Под атаку, как сообщается, попали газораспределительная станция в провинции Исфахан, а также газопровод, ведущий к электростанции в городе Хорремшехр, расположенном на границе с Ираком. Согласно публикации, в результате ударов был нанесён материальный ущерб как самой газовой инфраструктуре, так и расположенным поблизости жилым домам.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о временном запрете на удары по энергоинфраструктуре Ирана из-за «очень хороших переговоров», но иранская сторона опровергает данную информацию. Фьючерсы на нефть Brent резко снизились — более чем на 10%, доллар ослаб, а фондовые рынки, наоборот, пошли вверх, отыгрывая ожидания возможной деэскалации. Пауза может быть признаком возможной деэскалации, однако эксперты подчёркивают: заявления сторон противоречат друг другу, а ситуация остаётся крайне неопределённой.