24 марта, 04:27

Fars сообщает о новых ударах США и Израиля по газовой инфраструктуре Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Соединённые Штаты и Израиль совершили удары по объектам газовой инфраструктуры на юго-западе и в центральной части Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Под атаку, как сообщается, попали газораспределительная станция в провинции Исфахан, а также газопровод, ведущий к электростанции в городе Хорремшехр, расположенном на границе с Ираком. Согласно публикации, в результате ударов был нанесён материальный ущерб как самой газовой инфраструктуре, так и расположенным поблизости жилым домам.

Ynet пролил свет на дату окончания войны с Ираном, объявленную США

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о временном запрете на удары по энергоинфраструктуре Ирана из-за «очень хороших переговоров», но иранская сторона опровергает данную информацию. Фьючерсы на нефть Brent резко снизились — более чем на 10%, доллар ослаб, а фондовые рынки, наоборот, пошли вверх, отыгрывая ожидания возможной деэскалации. Пауза может быть признаком возможной деэскалации, однако эксперты подчёркивают: заявления сторон противоречат друг другу, а ситуация остаётся крайне неопределённой.

Виталий Приходько
