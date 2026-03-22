Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 16:34

Советник президента ОАЭ призвал укрепить партнёрство с США в сфере безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил о необходимости укрепления партнёрских отношений с США в области безопасности. Своё мнение он выразил в соцсети X.

По словам Гаргаша, иранские атаки по территории стран Персидского залива имеют глубокие геополитические последствия. Они закрепляют иранскую угрозу в качестве центрального элемента стратегического мышления аравийских монархий.

«Результатом является укрепление наших национальных возможностей, нашей общей безопасности в Персидском заливе и консолидация наших партнёрских отношений в области безопасности с Вашингтоном», написал советник, подчеркнув, что регион нуждается в решениях, гарантирующих устойчивую безопасность.

В ОАЭ за сутки сбили 4 ракеты и 25 дронов, запущенных из Ирана

По данным Минобороны ОАЭ, от иранских ударов по территории эмиратов постарадали не менее 160 человек, получивших ранения различной степени тяжести — от лёгких до тяжёлых. Среди пострадавших оказались граждане почти трёх десятков государств, россиян среди них, насколько известно, нет.

Юрий Лысенко
