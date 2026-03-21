В ОАЭ 160 человек пострадали при ударах Ирана

В результате иранских ударов по территории Объединённых Арабских Эмиратов пострадали не менее 160 человек. Об этом сообщило министерство обороны ОАЭ на своей странице в соцсети X.

«160 человек получили ранения различной степени тяжести — от лёгкой до средней и тяжёлой», — говорится в заявлении.

Среди пострадавших — представители почти трёх десятков государств. Граждан России, по данным ведомства, среди них нет.

Ранее у побережья Объединённых Арабских Эмиратов на судне произошёл пожар. Инцидент случился в 20 километрах к востоку от населённого пункта Хаур-Факкан. Причиной возгорания стало попадание в судно снаряда.