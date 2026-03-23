Песков: Угрозы ударить по АЭС в Бушере представляют большую опасность

В Кремле заявили, что угрозы ударить по иранской АЭС «Бушер» представляют серьёзную опасность. Об этом на брифинге 23 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, продолжение такой линии создаёт большую угрозу для безопасности. Песков дал понять, что Москва воспринимает подобные заявления максимально серьёзно.

Он также сообщил, что Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации вокруг станции. В Кремле напомнили, что «Бушер» — это ядерный объект, который находится под международным контролем.

Песков сослался и на прежние заявления главы «Росатома» Алексея Лихачёва, который уже предупреждал о рисках после ударов рядом с объектом. Ранее российская сторона призывала создать вокруг станции своего рода зону безопасности.

Тревога Москвы связана не только с самими угрозами, но и с тем, что инциденты рядом с «Бушером» уже происходили. По данным Reuters и AP, 17 марта удар по территории около атомной электростанции «Бушер» в Иране произошёл в непосредственной близости от действующего энергоблока. Радиационная обстановка на площадке атомной станции остаётся в норме. На АЭС продолжают работать около 480 российских сотрудников.



АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция Ирана. Она была достроена при участии России и, по данным AP, даёт стране часть электроэнергии, а сейчас рядом строятся ещё два энергоблока. Именно поэтому любые удары по этой площадке в условиях войны на Ближнем Востоке вызывают особую тревогу