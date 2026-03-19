19 марта, 13:31

Росатом сделал жёсткое заявление по АЭС в Иране: заденет всех

Лихачёв предупредил о рисках в случае удара по АЭС "Бушер"

Обложка © Gettyimages / Handout

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв призвал не допустить новых ударов по АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, возможная серьёзная авария затронет не одну страну, а весь регион.

Он подчеркнул, что последствия такого инцидента почувствуют все участники конфликта. Речь, как отметил руководитель госкорпорации, идёт как минимум о ЧП регионального масштаба.

«Никому из участников конфликта не избежать воздействия радиации, если произойдет серьезная авария на «Бушере», — заявил Лихачёв, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, лидеры государств и парламентарии на Ближнем Востоке должны сделать всё, чтобы не допустить даже намёка на прямые удары по действующему энергоблоку. Он добавил, что координаты станции, строящихся объектов и социальной инфраструктуры известны.

Лихачёв также сообщил, что Иран не собирается останавливать работу АЭС. При этом на днях иранская сторона заявляла, что один из выпущенных снарядов попал по территории объекта.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране, расположенная на побережье Персидского залива. Первый энергоблок был введён в эксплуатацию при участии российских специалистов, а в проекте задействована госкорпорация «Росатом». В последние годы на площадке также ведётся строительство новых блоков, которые должны расширить энергетические мощности страны.

Напомним, что удар по территории около атомной электростанции «Бушер» в Иране произошёл в непосредственной близости от действующего энергоблока. Радиационная обстановка на площадке атомной станции остаётся в норме. На АЭС продолжают работать около 480 российских сотрудников.

Марина Фещенко
