23 марта, 09:22

В Финляндии осудили НАТО за антироссийские выпады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Страны НАТО лицемерят, когда обвиняют Россию в агрессии, поскольку сам альянс стал наступательным блоком. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Мема отметил, что сейчас НАТО оправдывает незаконную войну на Ближнем Востоке, которая началась без всякого повода и оснований. По его словам, на протяжении многих лет странам альянса внушали мысль о том, что Россия — «плохой актор», но теперь они без капли стыда поддерживают агрессивные действия США и Израиля в отношении Ирана.

Bild: Война Трампа с Ираном обернулась кризисом для НАТО и Украины

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивные устремления НАТО в отношении Москвы только расширяются. По словам дипломата, действия альянса направлены уже не только на западные границы, но и на так называемое подбрюшье страны.

Юлия Сафиулина
