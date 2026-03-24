Автопроизводители «в панике» бросились скупать один металл из-за войны в Иране

Ближневосточный конфликт спровоцировал «паническую скупку» алюминия автопроизводителями, которые опасаются, что запасы металла могут иссякнуть в течение нескольких месяцев, если ситуация не стабилизируется. Об этом пишет Financial Times.

Крупные производители из стран Персидского залива, включая Aluminium Bahrain и Qatalum, сократили выпуск из-за перебоев с электроэнергией и логистикой. Поставки практически полностью остановились из-за блокировки судоходства через Ормузский пролив. На долю этого региона приходится почти 10% мирового производства первичного алюминия. Япония импортирует из региона 25% всего необходимого металла, Европа — около 14%.

Руководители компаний по производству автозапчастей и алюминия сообщили FT, что автопроизводители пытаются создать резервные запасы.

«Если ситуация сохранится, будет ещё больше панических закупок», — приводит издание слова руководителя одной из компаний.

Резкий рост цен на газ побудил производителей в других регионах предупредить о сокращении производства. На этом фоне японские автопроизводители и поставщики рассматривают возможность закупки материалов у России.

Несколько западных автопроизводителей сообщили газете, что у них возникли проблемы с обеспечением новых поставок алюминия. Многие используют запасы, которых, как ожидается, хватит на несколько месяцев. Один из производителей отметил, что крупная партия алюминия была отправлена из Персидского залива незадолго до начала конфликта.

На фоне резкого роста цен на бензин всё больше американцев снова присматриваются к электромобилям. Обострение вокруг Ирана ударило по мировому нефтяному рынку и заставило многих задуматься, как меньше зависеть от стоимости топлива