Продажи легковых авто в России достигли рекордного уровня

Российский авторынок достиг беспрецедентного уровня продаж новых легковых автомобилей с начала 2026 года. По данным аналитика Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, за прошедшую неделю в России было реализовано почти 24 тысячи машин. Этот показатель демонстрирует значительный рост: на 17,5% по сравнению с предыдущей неделей и на 27,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

Рынок лёгких коммерческих автомобилей продемонстрировал устойчивый подъём, показав рост продаж на 14,5% по сравнению с прошлой неделей, что составило 1400 единиц. Это лучший недельный результат за текущий год, хотя и уступает показателям прошлогодней 12-й недели на 3,4%.

В сегменте грузовиков продажи вновь превысили тысячу единиц, увеличившись на 13,5% за неделю. Несмотря на сохраняющееся отставание от прошлого года (-13,7%), этот разрыв сокращается благодаря снижению базы сравнения.

Сегмент мототехники показал наиболее существенный рост, что аналитики объясняют ранним стартом мотосезона. За 12-ю неделю в России было реализовано 990 мотоциклов, что на 58% больше, чем неделей ранее, и на 10% выше прошлогодних показателей за тот же период.

Ранее Госдума одобрила законопроект, который ускорит передачу государству машин, невостребованных на таможне в течение 30 дней. Документ сокращает сроки публикации информации о таких автомобилях на сайте ФТС. Как пояснил член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, только с весны 2023 по конец 2024 года на сайте таможни появились данные о 88 невостребованных транспортных средствах с грузами общим весом около 400 тонн.