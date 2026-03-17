С начала 2026 года с рынка России ушли девять моделей китайских авто

С января по март 2026 года российские дистрибьюторы перестали продавать как минимум девять моделей китайских автомобилей, включая Chery, Bestune, Baic, GAC и Jetour. Об стало известно РИА «Новости».

С сайтов официальных представителей китайских брендов пропали Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, Bestune T77 и T55, Baic X35 и X7, а также Jetour X50, X70 и GAC GS3. При этом российский рынок продолжает пополняться новыми моделями: только за январь-февраль 2026 года появилось 16 новых легковых автомобилей.

Китайские автомобили ранее занимали большую часть импорта новых легковых машин: 78% в январе и 67% в феврале, согласно данным агентства «Автостат» и «Объединенной лизинговой ассоциации».

Ранее сообщалось, что в феврале продажи новых легковых автомобилей достигли 80 тысяч единиц. Этот показатель оказался на 0,7% ниже результата января, но превысил февральские цифры прошлого года на 2,5%. Покупатели пока адаптируются к новым ценам, а автопроизводители значительно сократили программы лояльности.