Названы главные причины ухода некоторых китайских авто из России

Автомобильный эксперт Пётр Баканов объяснил, почему некоторые китайские бренды покидают российский рынок. В беседе с RG.ru он указал, что универсальной причины нет — в каждом случае срабатывает свой фактор.

«В одном случае речь идёт о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, в другом — об обновлении модельного ряда. Во многом это происходит из-за роста цен, из-за пересмотра утильсбора, целесообразности содержания широкого модельного ряда. То есть когда мы видим, что ушёл Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришёл Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно», — сказал специалист.

Специалист также обратил внимание, что корректировка утильсбора серьёзно влияет на конечную стоимость машин. Компании вынуждены либо убирать отдельные версии, либо менять моторы. Показательный случай — Haval H9, который лишился дизельной модификации: из-за новых сборов переплата составляла почти полтора миллиона рублей.

Обновление модельного ряда коснулось и Jetour: устаревшие X50 и X70 уступили место актуальным T1 и T2. При этом, по словам Баканова, даже неплохие автомобили вроде GAC GS3 могут страдать от странных компромиссов — например, отсутствия заднего стеклоочистителя при достаточно высокой цене.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года российский авторынок столкнулся с заметным сокращением числа выданных кредитов на покупку машин, однако средняя сумма займа и сроки выплат пошли вверх. Тенденция развивается на фоне плавного снижения ключевой ставки Центробанка, но доступность автокредитования всё ещё остаётся под вопросом.