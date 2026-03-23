Бензин дорожает — люди бегут в электрокары: кому они реально выгодны

На фоне резкого роста цен на бензин всё больше американцев снова присматриваются к электромобилям. Обострение вокруг Ирана ударило по мировому нефтяному рынку и заставило многих задуматься, как меньше зависеть от стоимости топлива, пишет New York Times.

Главный аргумент в пользу электрокаров стал ещё заметнее: их владельцы не зависят от скачков цен на заправках. Особенно выгодным такой транспорт оказывается для тех, кто может заряжать машину дома и много ездит каждый день.

При этом новые электромобили всё ещё в среднем дороже бензиновых аналогов. Но на рынке подержанных машин ситуация уже иная: многие модели с батареей стоят сопоставимо с обычными кроссоверами и нередко оказываются даже новее и лучше оснащены.

Дополнительный плюс — экономия на обслуживании. Таким машинам не нужны замена масла, топливные насосы и многие другие привычные для ДВС детали, хотя шины у них могут изнашиваться быстрее из-за большего веса.

С зарядкой тоже не всё так однозначно. Тем, у кого есть гараж или частный дом, пользоваться электрокаром проще и дешевле. А вот владельцам квартир приходится чаще рассчитывать на общественные станции, где зарядка может стоить заметно дороже.

Ещё недавно многие жаловались на малый выбор таких машин, но сейчас на рынке становится всё больше новых моделей. Производители выпускают как доступные варианты, так и более дальнобойные версии с быстрой зарядкой.

В итоге электромобили становятся особенно привлекательными в периоды нефтяных потрясений. Но окончательный выбор по-прежнему зависит от образа жизни, пробегов, доступа к зарядке и того, сколько человек готов заплатить на старте.

При этом Honda сворачивает выпуск электромобилей в США и готовится к первому за 70 лет убытку. Под отмену попали седан Saloon, Honda 0 SUV и Acura RSX из серии Honda 0 Series, презентация которой прошла на выставке CES ещё в январе 2024 года. Запуск моделей планировался в Северной Америке в текущем году.