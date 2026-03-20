Мировые автоконцерны массово отказываются от электромобилей

В условиях большого мегаполиса электромобиль становится всё более привлекательным выбором для среднестатистического водителя — достаточный запас хода, акустический комфорт и льготы в виде освобождения от транспортного налога и платы за парковку увеличивают его популярность. Однако для тех, чьи поездки не ограничиваются городскими улицами, ничто не способно заменить привычный двигатель внутреннего сгорания, сообщает RG.ru.

По данным издания, осознав эту истину, многие мировые концерны начали массово отказываться от спортивных «электричек» в модельном ряду, ведь их владельцы — это отдельная каста фанатов, для которых звук мотора имеет особое значение: они покупают такие машины не только ради высокого статуса, но и ради эмоций. Так, руководство Lamborghini признало, что электромобили не способны дать ту особую эмоциональную связь, которую обеспечивают традиционные ДВС.

Аналогичные выводы сделали и в Porsche, и в Maserati. В то же время Ferrari, у которой пока нет электрокара, ожидает премьеры батарейного Luce в мае — этот автомобиль должен стать важным шагом в стратегии марки, за которым последует выпуск других машин на альтернативных источниках энергии. Сейчас производители и их преданные фанаты говорят на разных языках, компромиссом в этой ситуации могут стать гибридные автомобили.

Тем временем Honda сворачивает выпуск электромобилей в США и готовится к первому за 70 лет убытку. А Volvo отзывает более 40 тысяч электромобилей из-за риска перегрева батарей.