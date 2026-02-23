Volvo отзывает более 40 тысяч электромобилей из-за риска перегрева батарей

Шведский автопроизводитель Volvo Cars принял решение отозвать более 40 тысяч электромобилей модели EX30 SUV. Как сообщает Reuters, причиной стал риск перегрева аккумуляторных батарей, который может привести к возгоранию.

До проведения бесплатной замены деталей компания рекомендует владельцам ограничивать зарядку аккумулятора уровнем в 70%. Это временная мера, призванная снизить потенциальные риски. Эксперты полагают, что отзыв может серьёзно ударить по репутации бренда и обойтись компании в круглую сумму. Только стоимость новых батарей от поставщика оценивается примерно в 195 миллионов долларов.

