Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 09:18

Названы цены на возрождённые автомобили Volga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DimaSid

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DimaSid

Стоимость новых автомобилей Volga, производство которых планируется запустить в Нижнем Новгороде, будет начинаться от 3 миллионов рублей. Старт продаж ожидается в конце 2026 года, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.

  • Новые автомобили Volga. Фото © Telegram / SHOT
    Новые автомобили Volga. Фото © Telegram / SHOT
  • Новые автомобили Volga. Фото © Telegram / SHOT
    Новые автомобили Volga. Фото © Telegram / SHOT
  • Новые автомобили Volga. Фото © Telegram / SHOT
    Новые автомобили Volga. Фото © Telegram / SHOT

Новые автомобили Volga. Фото © Telegram / SHOT

1 / 3

Первыми на рынок выйдут три модели. Среди них будет седан бизнес-класса, созданный на базе Geely Preface, — его цена составит от 4 миллионов рублей. Также представят два кроссовера, прототипом которых послужит Geely Monjaro. Их стоимость будет начинаться от 3 миллионов рублей в зависимости от комплектации и дополнительных опций.

Известно, что при производстве новых машин планируется задействовать технологии, которые ранее применялись при сборке Volkswagen Polo и Skoda Octavia на том же нижегородском заводе. При этом легендарный логотип с оленем на автомобилях больше не появится — его заменит англоязычное название бренда VOLGA, которое нанесут на руль и переднюю часть кузова.

Цену на возрождённый «Руссо-Балт» могут снизить на 1 млн рублей к началу продаж
Цену на возрождённый «Руссо-Балт» могут снизить на 1 млн рублей к началу продаж

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт серийному производству электрических и гибридных автомобилей под новым брендом Umo. Выпуск машин развернут на площадке столичного завода «Москвич». Новый продукт стал результатом совместной работы бизнеса, государства и мэрии.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar