Названы цены на возрождённые автомобили Volga

Стоимость новых автомобилей Volga, производство которых планируется запустить в Нижнем Новгороде, будет начинаться от 3 миллионов рублей. Старт продаж ожидается в конце 2026 года, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники.







Первыми на рынок выйдут три модели. Среди них будет седан бизнес-класса, созданный на базе Geely Preface, — его цена составит от 4 миллионов рублей. Также представят два кроссовера, прототипом которых послужит Geely Monjaro. Их стоимость будет начинаться от 3 миллионов рублей в зависимости от комплектации и дополнительных опций.

Известно, что при производстве новых машин планируется задействовать технологии, которые ранее применялись при сборке Volkswagen Polo и Skoda Octavia на том же нижегородском заводе. При этом легендарный логотип с оленем на автомобилях больше не появится — его заменит англоязычное название бренда VOLGA, которое нанесут на руль и переднюю часть кузова.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт серийному производству электрических и гибридных автомобилей под новым брендом Umo. Выпуск машин развернут на площадке столичного завода «Москвич». Новый продукт стал результатом совместной работы бизнеса, государства и мэрии.