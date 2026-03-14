Honda сворачивает выпуск электромобилей в США и готовится к первому за 70 лет убытку

Японский автоконцерн Honda объявил о реструктуризации электромобильного направления и прекращении выпуска трёх моделей в США. Как сообщает Reuters, компания готовится к первому годовому убытку почти за 70 лет листинга и спишет активы на сумму до 2,5 триллиона иен (около 15,7 миллиарда долларов).

Под отмену попали седан Saloon, Honda 0 SUV и Acura RSX из серии Honda 0 Series, презентация которой прошла на выставке CES ещё в январе 2024 года. Запуск моделей планировался в Северной Америке уже в текущем году. В компании объяснили решение снижением спроса на электромобили в США после отмены субсидий. В 2024 году электрокары составили лишь 2,5% глобальных продаж Honda — около 84 тысяч из 3,4 миллиона машин.

Основная часть ожидаемого оттока средств (до 1,7 триллиона иен) связана с компенсациями поставщикам. Аналитики отмечают, что решение принято на поздней стадии, после значительных инвестиций.

В новых условиях Honda сделает ставку на гибриды в США и усилит позиции в Индии. В Китае компания признала отставание от местных производителей, особенно в программном обеспечении и системах помощи водителю: в прошлом году там продано лишь 17 тысяч электромобилей (2,5% от местных продаж).

Будущее совместного предприятия Sony Honda Mobility (разрабатывающего седан Afeela) пока остаётся под вопросом — окончательного решения нет.

