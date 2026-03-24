Востоковед заявил о «мягком перевороте» КСИР в Иране после гибели Хаменеи

После гибели верховного лидера Али Хаменеи в Иране произошёл «мягкий» госпереворот. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сосредоточил в своих руках практически все рычаги управления государством. Об этом «Газете.ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

По словам эксперта, силовой блок взял под контроль высшую власть. Верховный лидер — это верховный главнокомандующий, глава республики и духовный лидер. До войны КСИР уже был очень влиятелен в экономике, политике и армии, но теперь структура полностью захватила управление. От имени преемника Моджтабы Хаменеи они и проводят нынешнюю политику.

При этом, отметил Сажин, в иранской элите нет единства по вопросу отношений с США. Часть военно-политического руководства настроена на диалог. Неофициальные контакты между Тегераном и Вашингтоном, по мнению востоковеда, продолжаются.

«Есть группы, в том числе и в государственном аппарате, и в министерствах, которые выступают за диалог, с одной стороны, а с другой стороны, другие люди выступают за усиление мести, за всё, что совершили американцы и израильтяне», — пояснил специалист.

Сажин не исключил, что начавшийся диалог Тегеран использует для налаживания военно-политического и экономического управления страной в условиях затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке.