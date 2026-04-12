Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 15:56

Вне конкуренции: Пентагон признал превосходство России в высокотехнологичных дронах

В Пентагоне заявили о технологическом отставании США от России в сфере БПЛА

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

В гонке беспилотных технологий Россия вырывается в лидеры, оставляя США позади. Об этом, как ни странно, пишет американское издание New York Times, цитируя представителей Пентагона.

«Согласно оценкам, Россия также опережает [США] в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны», — говорится в публикации.

Источники издания сообщают, что Соединённые Штаты отстают от КНР в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что демонстрация Китаем новейших вооружений на военном параде в Пекине в сентябре 2025 года вызвала серьёзную обеспокоенность в американских политических кругах.

Охота на HIMARS и бункер Зеленского: Как российские дроны с ИИ меняют ход СВО
Охота на HIMARS и бункер Зеленского: Как российские дроны с ИИ меняют ход СВО

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил журналистам на вопрос о сроках начала серийного выпуска двух перспективных вооружений — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Информация об этом по-прежнему остаётся закрытой, отметил политик.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar