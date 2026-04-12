Вне конкуренции: Пентагон признал превосходство России в высокотехнологичных дронах

В гонке беспилотных технологий Россия вырывается в лидеры, оставляя США позади. Об этом, как ни странно, пишет американское издание New York Times, цитируя представителей Пентагона.

«Согласно оценкам, Россия также опережает [США] в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны», — говорится в публикации.

Источники издания сообщают, что Соединённые Штаты отстают от КНР в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что демонстрация Китаем новейших вооружений на военном параде в Пекине в сентябре 2025 года вызвала серьёзную обеспокоенность в американских политических кругах.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил журналистам на вопрос о сроках начала серийного выпуска двух перспективных вооружений — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Информация об этом по-прежнему остаётся закрытой, отметил политик.