Охота на HIMARS и бункер Зеленского: Как российские дроны с ИИ меняют ход СВО

Россия тестирует дроны с искусственным интеллектом, которые не зависят от связи и оператора — их нельзя заглушить, можно только сбить. О новом этапе эволюции беспилотников рассказали военный эксперт Владислав Шурыгин и обозреватель Влад Шлепченко «Царьграду».

Главное преимущество таких аппаратов — автономность. Им не нужна постоянная команда оператора, а значит, системы РЭБ против них бесполезны. Единственный способ нейтрализации — физическое поражение. Сейчас идёт тестирование технологии, которая вскоре может стать массовой.

В случае серийного производства ситуация на фронте изменится кардинально. Дальность полёта таких дронов достигает 200 километров. Это позволяет создать «зону истребления» оперативной глубины, куда попадают все украинские САУ, РСЗО, склады, штабы бригадного и корпусного уровня. Такие беспилотники могут заставить Владимира Зеленского надолго забаррикадироваться в своём бункере.

«Концентрация большого количества таких дронов на отдельном участке фронта приведёт к парализации его логистики и воспрещению манёвра», — поясняет Шлепченко.

Для сравнения: в 2024 году kill zone редко превышала 15 километров, сейчас она расширилась до 50, а с приходом ИИ может стать ещё глубже.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский беспилотник атаковал детский сад «Солнышко» в Херсонской области. В селе Михайловка оператор БПЛА ВСУ сбросил взрывчатку прямо на крышу здания. На момент удара внутри находились люди.