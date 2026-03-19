ВСУ атаковали детский сад «Солнышко» в Херсонской области с помощью дрона

В Херсонской области произошло чрезвычайное происшествие. Беспилотник вооружённых сил Украины совершил налёт на село Михайловка, где расположен детский сад «Солнышко».

В ходе атаки оператор БПЛА сбросил боеприпас непосредственно на территорию образовательного учреждения. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, в результате инцидента серьёзно пострадала котельная здания.

На момент удара внутри находились люди. Оперативные службы провели экстренную эвакуацию: удалось безопасно вывести 35 человек. Из этого числа 30 — воспитанники дошкольного учреждения.

Глава области в своем телеграм-канале подтвердил информацию о случившемся и отметил масштаб эвакуационных мероприятий. Информация о пострадавших среди персонала или малышей на данный момент уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, оценивающие степень ущерба. Здание обследуют на предмет наличия других взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке удар дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, пострадали четверо: двое 25-летних мужчин с сотрясением и баротравмами, а также мужчина 1958 года рождения с осколочным ранением бедра.