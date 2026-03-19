19 марта, 08:28

ВСУ атаковали детский сад «Солнышко» в Херсонской области с помощью дрона

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Херсонской области произошло чрезвычайное происшествие. Беспилотник вооружённых сил Украины совершил налёт на село Михайловка, где расположен детский сад «Солнышко».

В ходе атаки оператор БПЛА сбросил боеприпас непосредственно на территорию образовательного учреждения. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, в результате инцидента серьёзно пострадала котельная здания.

На момент удара внутри находились люди. Оперативные службы провели экстренную эвакуацию: удалось безопасно вывести 35 человек. Из этого числа 30 — воспитанники дошкольного учреждения.

Глава области в своем телеграм-канале подтвердил информацию о случившемся и отметил масштаб эвакуационных мероприятий. Информация о пострадавших среди персонала или малышей на данный момент уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, оценивающие степень ущерба. Здание обследуют на предмет наличия других взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасность граждан.

В Херсонской области дрон ВСУ сжёг машину с мирными жителями
В Херсонской области дрон ВСУ сжёг машину с мирными жителями

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке удар дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, пострадали четверо: двое 25-летних мужчин с сотрясением и баротравмами, а также мужчина 1958 года рождения с осколочным ранением бедра.

BannerImage
Оксана Попова
