Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 16:57

В Херсонской области дрон ВСУ сжёг машину с мирными жителями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Трагедия произошла утром 10 марта в селе Коробки. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что в 05:50 машина выезжала из населённого пункта. С дрона-камикадзе был совершён сброс. Мужчина, находившийся за рулём, погиб. Женщина-пассажирка получила множественные осколочные ранения и доставлена в Каховскую ЦРБ. Автомобиль полностью сгорел.

На месте атаки найдены обломки беспилотника. Как отметил Филипчук, на плате обнаружен трезубец — это, по его словам, прямое доказательство того, что удар нанесли украинские военные.

«Наша страна никогда не атакует мирных жителей. Это почерк нацистов», — заявил глава округа.

Сальдо: ВСУ массированно атакуют дронами Херсонскую область
Сальдо: ВСУ массированно атакуют дронами Херсонскую область

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке удар дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, пострадали четверо: двое 25-летних мужчин с сотрясением и баротравмами, а также мужчина 1958 года рождения с осколочным ранением бедра.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar