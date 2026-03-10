В Херсонской области дрон ВСУ сжёг машину с мирными жителями

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Трагедия произошла утром 10 марта в селе Коробки. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что в 05:50 машина выезжала из населённого пункта. С дрона-камикадзе был совершён сброс. Мужчина, находившийся за рулём, погиб. Женщина-пассажирка получила множественные осколочные ранения и доставлена в Каховскую ЦРБ. Автомобиль полностью сгорел.

На месте атаки найдены обломки беспилотника. Как отметил Филипчук, на плате обнаружен трезубец — это, по его словам, прямое доказательство того, что удар нанесли украинские военные.

«Наша страна никогда не атакует мирных жителей. Это почерк нацистов», — заявил глава округа.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке удар дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, пострадали четверо: двое 25-летних мужчин с сотрясением и баротравмами, а также мужчина 1958 года рождения с осколочным ранением бедра.