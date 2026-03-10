Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 12:37

Сальдо: ВСУ массированно атакуют дронами Херсонскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Украинские формирования предприняли новую попытку удара по российскому региону. Под прицел попала Херсонская область. Системы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

«Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал он.

Дроны ВСУ устроили охоту на гражданские машины в Херсонской области
Дроны ВСУ устроили охоту на гражданские машины в Херсонской области

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке удар дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, пострадали четверо: двое 25-летних мужчин с сотрясением и баротравмами, а также мужчина 1958 года рождения с осколочным ранением бедра.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Сальдо
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar