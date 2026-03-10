Сальдо: ВСУ массированно атакуют дронами Херсонскую область

Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке удар дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, пострадали четверо: двое 25-летних мужчин с сотрясением и баротравмами, а также мужчина 1958 года рождения с осколочным ранением бедра.