Сальдо: ВСУ массированно атакуют дронами Херсонскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark
Украинские формирования предприняли новую попытку удара по российскому региону. Под прицел попала Херсонская область. Системы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.
«Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области погиб один мирный житель и четверо пострадали из-за атак украинских беспилотников по гражданскому транспорту. В Горностаевке удар дрона по легковому автомобилю привёл к гибели мужчины 1967 года рождения. В Днепрянах Новокаховского округа беспилотники атаковали два гражданских автомобиля, пострадали четверо: двое 25-летних мужчин с сотрясением и баротравмами, а также мужчина 1958 года рождения с осколочным ранением бедра.
