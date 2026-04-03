Дроны ВСУ летят на Ленобласть через Эстонию и Латвию с их молчаливого согласия

Украинские беспилотники наносят удары по Ленинградской области, используя для этого воздушное пространство Эстонии и Латвии с их молчаливого согласия. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, траектория полёта дронов пролегает через эти две прибалтийские республики, а также частично захватывает Литву. Условный коридор был утверждён с молчаливого одобрения местных властей.

«А сейчас, когда начали на них показывать пальцем, они делают вид, что ничего не знают. Это, конечно, от лукавого всё», — сказал Попов.

Генерал считает, что ситуация требует от России двойного подхода: усиления дипломатической работы и ужесточения мер предосторожности. Необходимо отслеживать полёты вражеских БПЛА ещё на подступах к границам.

«Нужно сбивать эти БПЛА, когда мы их наблюдаем ещё на территории стран Балтии, если они летят в сторону наших госграниц. И пусть они там падают, это их проблемы. Тогда граждане РФ будут защищены, нервы будут поспокойнее», — заключил эксперт.

Напомним, что Ленобласть в ночь на 31 марта подверглась серии налётов БПЛА, которые могли быть запущены с территории стран Балтии. Для нападения использовались дроны модели FP-1.