Названы деревни в Балтии, откуда запускались дроны ВСУ для атаки на Ленобласть

В Эстонии обнаружили вероятные площадки, с которых могли запускать украинские беспилотники для атак на Ленинградскую область. Об этом пишет сайт MK.ru.

Основатель движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев рассказал, что для этих целей могут использовать самые разные места. В Эстонии это деревня под названием Рутья. В Латвии похожий объект находится в Малнаве — по словам активиста, этот населённый пункт фигурировал минимум в двух атаках дронов.

Военный эксперт, заслуженный лётчик генерал-майор авиации Владимир Попов, в свою очередь, заявил, что беспилотники нуждаются в постоянной коррекции курса. Именно поэтому, пояснил он, они физически не смогли бы преодолеть путь с территории Украины до Ленинградской области без промежуточных точек управления.

Напомним, что Ленобласть в ночь на 31 марта подверглась серии налётов БПЛА, которые могли быть запущены с территории стран Балтии. Для нападения использовались дроны модели FP-1.