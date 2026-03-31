Военный эксперт назвал причину участившихся налётов украинских БПЛА
Эксперт Дандыкин: Вся Европа работает на дроны для ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Вся Европа сейчас очень активно снабжает Украину дронами, и из-за этого по России стало больше ударов. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. Он считает, что российским войскам следует сосредоточиться на ударах по украинским транспортным артериям и мостам, используемым для доставки БПЛА.
«Очевидно, что вся Европа работает на обеспечение ВСУ дронами. Они сделали ставку на это. Расход БПЛА у украинской армии резко вырос. Бить надо по складам, по цехам. Сейчас почти все вынесено за пределы Украины», — сказал Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
В последнее время наблюдается рост числа атак ВСУ на российские территории. Так, в ночь на 31 марта системы ПВО перехватили над несколькими регионами 92 украинских беспилотника. Целями атаки стали Ленинградская, Ростовская, Смоленская, Калужская и Тверская области, а также Московский регион.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.