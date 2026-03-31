Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 11:36

Военный эксперт назвал причину участившихся налётов украинских БПЛА

Эксперт Дандыкин: Вся Европа работает на дроны для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Вся Европа сейчас очень активно снабжает Украину дронами, и из-за этого по России стало больше ударов. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. Он считает, что российским войскам следует сосредоточиться на ударах по украинским транспортным артериям и мостам, используемым для доставки БПЛА.

«Очевидно, что вся Европа работает на обеспечение ВСУ дронами. Они сделали ставку на это. Расход БПЛА у украинской армии резко вырос. Бить надо по складам, по цехам. Сейчас почти все вынесено за пределы Украины», — сказал Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Удары согласуют в Европе: Стало известно, кто помогает ВСУ прокладывать курс дронов к Ленобласти

В последнее время наблюдается рост числа атак ВСУ на российские территории. Так, в ночь на 31 марта системы ПВО перехватили над несколькими регионами 92 украинских беспилотника. Целями атаки стали Ленинградская, Ростовская, Смоленская, Калужская и Тверская области, а также Московский регион.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar