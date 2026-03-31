За ночь расчёты ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники ликвидировали над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской и Орловской областями. БПЛА также сбили над территориями Калужской и Тверской областей и Московского региона.

В результате атаки Вооружённых сил Украины повреждён порт Усть-Луга. В посёлке Молодцово обломками дрона выбило окна в трёх жилых домах, двух школьных кабинетах и здании Центра соцзащиты, где сейчас идёт капремонт. Трое жителей, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью. Позже стало известно, что пострадавшие жители Молодцово в госпитализации не нуждались.